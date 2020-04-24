الجمهور يؤيد قرار النائب العام بالتحقيق مع سما المصري

أمر النائب العام بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.









وكان هناك العديد من المناشدات لرواد السوشيل على جميع منصاتها تطالب بالتحقيق مع سما المصري، لما تقوم به من أفعال مخلة بالذوق العام، وذلك بعدما قامت المايبة بالتحقيق مع حنين حسام الشهيرة بفتاة التيك توك".





جدير بالذكر أنه صدر قرار من قاضي المعارضات، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، استمرار حبس الطالبة "حنين حسام"، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.





وصرح حسين البقار، المحامي في قضية الطالبة "حنين حسام"، المشهورة إعلاميا بـ"بطلة فيديو الدولارات مقابل الكاميرات"، في تصريح خاص إلى "الفجر"، بأن النيابة أصدرت أمس قرارا بحبس الفتاة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وقال المحامي، في وقت سابق، إن الفتاة أنكرت جميع التهم الموجه إليها.





وأوضح، أن الفتاة قالت في اعترافاتها أمام النيابة، إن مقطع الفيديو الذي نشرته على موقع "التيك توك"، لا يعني التحريض على الفسق والفجور وليس به أي إيحاءات، موضحة: "ما نشر عبر صفحات الإنترنت، محصلش وهناك تدليس عليا".





وقال المحامي، إن النيابة العامة، بشمال القاهرة، وجهت لها بعض التهم، وهي إعلان عن طريق صفحة إلكترونية، وتحريض العامة على ارتكاب مثل هذه الوقائع.





وأضاف، أن المادة ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، تؤكد أن كل من أنشأ صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها القانون.





تحرك من النائب العام





وكان أمر النائب العام، بحجز المتهمة حنين حسام عبدالقادر وعرضها لاستئناف التحقيق، بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مُجري التحريات.





وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على فتاة اليوتيوب حنين حسام؛ لقيامها ببث فيديو تُحرض فيه على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجار العرض على النيابة المختصة.









وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع الفيديوهات "تيك توك"، فيديو لـ"حنين" تدعو فيه الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب مجتمعنا المصري مقابل مبلغ من المال، ما دفع الأجهزة الأمنية، للقيام بفحص هذا الفيديو.





وأعلنت الأجهزة الأمنية، عن تحركها وفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادًا لضبطها حال إصدار أمر بضبطها وإحضارها، في حال تقديم بلاغات ضدها.



