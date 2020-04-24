عاصفة ترابية تضرب سماء الأقصر.. وطوارئ بالمحافظة

ضربت محافظة الأقصر، بعد ظهر الجمعة، عاصفة هوائية مثيرة للأتربة والرمال.





وحجبت الأتربة والرمال الرؤيا على بعد عشرات الأمتار، كما حجبت أشعة الشمس عن الوصل للأرض، فيما تشهد الأقصر ارتفًاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة.





وقال مصدر مسئول بديوان عام محافظة الأقصر، في تصريحات إلى "الفجر": إن المحافظة أعلنت حالة الطوارئ، تحسبًا للتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد.





وتشهد القاهرة الكبرى طقسا حارًا نهارًا باردًا ليلًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة فى أنحاء البلاد، مع تواجد الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.





ويشهد الوجه البحري طقس حاراَ نهاراَ بارداَ ليلاَ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى عاصفة ترابية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسًا معتدلًا نهارًا باردًا ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب فى الملاحة البحرية.





درجات الحرارة اليوم الجمعة





وسجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 من إبريل، فى القاهرة الكبرى 35 درجة والصغري 18 درجة مئوية، والإسكندرية الكبرى 26 والصغري 16 درجة مئوية، ومطروح الكبرى 22 درجة والصغري 16 درجة مئوية، أما فى الوجه القبلي فتكون فى سوهاج الكبرى 39 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا الكبرى 40 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان الكبرى 41 درجة والصغرى 25 درجة.



