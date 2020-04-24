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إزالة فورية لمخالفة بناء بمدينة دمياط الجديدة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بإنه تم تنفيذ إزالة فورية  لمخالفة  بناء وحدة سكنية بالدور الرابع علوي بالمخالفة للاشتراطات وبدون ترخيص بالمجاورة 13 بالحى الثالث بمدينة دمياط الجديدة، مضيفاً أنه تم تنفيذ الإزالة  بالتنسيق  بين إدارتي  التنمية والأمن بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد رجب، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكب المخالفة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد علي الإدارات المعنية بجهاز المدينة  بتشديد الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد،  واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويليهم إلى النيابة العسكرية.

وأكد رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه لا تهاون في التعامل مع المخالفات بالمدينة، وذلك  حرصاً من جهاز مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ توجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  بالتصدى والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية، وردع  المخالفين الذين يحاولون استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

إزالة فورية لمخالفة بناء بمدينة دمياط الجديدة
إزالة فورية لمخالفة بناء بمدينة دمياط الجديدة
إزالة فورية لمخالفة بناء بمدينة دمياط الجديدة
إزالة فورية لمخالفة بناء بمدينة دمياط الجديدة
إزالة فورية لمخالفة بناء بمدينة دمياط الجديدة
إزالة فورية لمخالفة بناء بمدينة دمياط الجديدة
إزالة فورية لمخالفة بناء بمدينة دمياط الجديدة
إزالة فورية لمخالفة بناء بمدينة دمياط الجديدة

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دمياط الجديدة إزالة مخالفات بناء

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