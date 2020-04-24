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رامز وياسر جلال يتنافسان في قائمة تريند منصات التواصل الاجتماعي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
رشا عادل
تصدر الشقيقان رامز جلال وياسر جلال، قائمة تريند وجوجل، وذلك بعد عرض الحلقة الاول لمسلسل الفتوة لياسر جلال، وعرض البرومو الثاني لبرنامج "رامز مجنون رسمي" لرامز جلال.


مسلسل "الفتوة" تدور أحداثة في عالم الأحياء الشعبية حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني منهم الفنانة نجلاء فتحي ومي عمر وياسر جلال ورياض الخولي وأحمد خليل وليلى احمد زاهر وهنادي مهنى وأحمد صلاح حسني.


برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة "أم بي سي مصر" ويستضيف خلاله 30 فنان ولاعب كورة، منهم الفنانة نبيلة عبيد وريهام عبدالغفور ومنة عرفة وياسمين صبري وفيفي عبده.
رامز وياسر جلال يتنافسان في قائمة تريند منصات التواصل الاجتماعي
رامز وياسر جلال يتنافسان في قائمة تريند منصات التواصل الاجتماعي
رامز وياسر جلال يتنافسان في قائمة تريند منصات التواصل الاجتماعي
رامز وياسر جلال يتنافسان في قائمة تريند منصات التواصل الاجتماعي

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