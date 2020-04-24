توريد 8 آلاف طن قمح للشون والصوامع ببني سويف (صور)

صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف اليوم الجمعة بأن إجمالي ما تم توريده لشون وصوامع القمح بالمحافظة منذ بداية موسم التوريد في 15 أبريل الجاري، وحتى أمس الخميس، وصل إلى 8028 طنا و439 كيلو جرام.





وأشار إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.





وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019-2020، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.





وتم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من: مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.





وأشارت المحافظة، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 130 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيًا بإجمالي طاقة استيعابية 230 الف طن.



