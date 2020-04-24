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إيفرتون يرغب في تلبية مطالب برشلونة لضم كوتينيو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:38 م
كوتينيو
كوتينيو
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية عن أن أوضح فريق إيفرتون الإنجليزي لبرشلونة أنهم مستعدون لتلبية مطالب النادي الإسباني عندما يتعلق الأمر بصانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو.

قضى كوتينيو صاحب الـ 27 عامًا موسم 2019-20 على سبيل الإعارة مع بايرن ميونيخ ، وسجل تسع أههداف وصنع 8 تمريرات حاسمة في 32 مباراة لأبطال ألمانيا.

لدى بايرن خيار التوقيع على كوتينيو في صفقة دائمة هذا الصيف ، على الرغم من أنه من المفهوم أن عمالقة البوندسليجا سيرفضون الصفقة بسبب التكلفة العالية.

يقال أن برشلونة حريص على رحيل كوتينيو مرة أخرى قبل موسم2020-21 ، ولا يزال الفضل لتشيلسي في الاهتمام بخدماته.

ووفقًا لما ذكرته سبورت ، فإن إيفرتون يبحث أيضًا عن ضم كوتينيو، بعد أن أوضح أنه سيقبل طلبات برشلونة للحصول على صفقة الاعارة مع التزام بالشراء.

سجل كوتينيو 21 هدف وصنع 11 تمريرة حاسمة في 76 مباراة مع برشلونة منذ انضمامه إلى بطل إسبانيا من ليفربول في يناير 2018.

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