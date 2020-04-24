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محافظ المنيا: انتظام توريد القمح بإجمالي 10509 طن للصوامع والشون

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
احمد الخميسي
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى يوم الخميس، 10509 طن و478 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.

وأكد المحافظ، على الجهات المسوقة سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن هناك لجنة مشكلة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون، والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، عن الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق لكوبري القمادير وذلك ضمن المرحلة الأولى لخطة المحافظة لتطوير الطرق بـ130 قرية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ أعمال التنمية داخل قرى المحافظة بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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