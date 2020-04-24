شريف عامر يتصدر تريند يوتيوب بسبب رامز جلال

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تصدر الأعلامي شريف عامر، قائمة تريند يوتيوب وذلك بعد مداخلة تليفونيه للفنان رامز جلال خلال برنامج "يحدث في مصر" الذي يعرض عبر شاشة "ام بي سي مصر".





و تحدث رامز، خلال المداخله التليفونيه مع الأعلامي شريف عن تفاصيل وكواليس تصوير البرنامج وعن للون شعره الذي قال عليه:"مفيش صبغة ولا كوافير يقدر يجيب درجة لون شعري".





برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" يقدمة الفنان رامز جلال عبر شاشة "أم بي سي" ويستضيف خلاله 30 فنان ولاعب كورة منهم كهربا وبدرية طلبة منة عرفة وريهام عبدالغفور وياسمين صبر وفيفي عبده.





كما أن فيفي عبده، هي اولى ضحايات برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض في تمام الساعة 6 ونصف عبر شاشة "أم بي سي مصر".