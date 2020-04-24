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وزير النقل: 5 أتوبيسات فاخرة لنقل القادمين من السعودية للحجر الصحي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:59 م
الأتوبيسات
الأتوبيسات
كرستينا عياد
قرر وزير النقل، المهندس كامل الوزير، الدفع بـ5 أتوبيسات سوبر جيت فاخرة لنقل الركاب العالقين عند وصولهم من صالة الوصول إلأى موقع الحجر الصحي، المقرر من وزارة الصحة وهم ركاب الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة الساعة 3.15 عصر اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة: إن ذلك يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم.

تعافي 1004 مصابين بكورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.

تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11 

وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 3891 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
وزير النقل: 5 أتوبيسات فاخرة لنقل القادمين من السعودية للحجر الصحي
وزير النقل: 5 أتوبيسات فاخرة لنقل القادمين من السعودية للحجر الصحي
وزير النقل: 5 أتوبيسات فاخرة لنقل القادمين من السعودية للحجر الصحي
وزير النقل: 5 أتوبيسات فاخرة لنقل القادمين من السعودية للحجر الصحي
وزير النقل: 5 أتوبيسات فاخرة لنقل القادمين من السعودية للحجر الصحي
وزير النقل: 5 أتوبيسات فاخرة لنقل القادمين من السعودية للحجر الصحي

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