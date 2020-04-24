منافذ أهلا رمضان.. أبرز قرارات الحكومة اليوم

أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات، في إطار جهود الدولة لدعم المواطن، ونفيًا لما يُثار من شائعات حول مؤسسات الدولة ومجهوداتها وقراراتها، بالتزامن مع خطة مواجهة فيروس كورونا واستقبال شهر رمضان المبارك.





بدء عمل منافذ أهلًا رمضان من خلال 1800 منفذ





قررت الدولة دعم عمل منافذ "أهلًا رمضان" في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2020 حتى 10 مايو 2020 ولمدة شهر، وذلك من خلال 1800 منفذ على مستوى الجمهورية بتخفيضات تتعدى 20% وتصل في بعض المنتجات إلى30% بما يضمن توفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المُخفضة للمواطنين.





تخصيص خط ساخن للشكاوى





قرر مجلس الوزراء طرح خطًا ساخنًا عبر بوابة الشكاوى الحكومية، للإبلاغ عن أية محاولات استغلال للمواطنين من خلال رفع الأسعار للسلع التموينية الأساسية في المحافظة.





وخصصت الحكومة أرقام 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، للإبلاغ عن تلك المخالفات.





مراجعة دقيقة لبرنامج تكافل وكرامة





ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موادر مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية، اتخذت الحكومة إجراءات مشددة من خلال مراجعة مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.





تحسين الجهاز الإداري للدولة





تعمل الحكومة على تحسين آداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم إعداد برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.





وضع جداول امتحانات السنوات النهائية بالجامعات





أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة التعليم العالي عهدت إلى الجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ قرارات وضع امتحانات السنوات النهائي بالكليات التابعة لها، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات النهائية.





كما وجهت وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أية عقبات تواجه طلاب السنوات النهائية نتيجة تأخر موعد تخرجهم.





تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية لامتحانات الثانوية العامة





قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية لامتحانات الثانوية العامة، ليصبح 14 طالبًا.





يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وكذلك الإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس والذي سيكون يوم 12 مايو 2020، مع اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تسليم البطاقات، كما سيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http:moe.gov.eg) في نفس اليوم.





وقد تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات.





رقابة دورية على المطاعم لمتابعة قواعد الأمن الغذائي والصحي





قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي شن حملات رقابة دورية من مختلف الجهات المعنية والخدمات البيطرية بالوزارة على كافة المطاعم للتأكد من مدى التزامها بقواعد الأمن الغذائي والصحي، وذلك في إطار الحرص على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.





وأشارت الوزارة أسفرت تلك الحملات عن عمل 380 محضرًا، وسحب 10 آلاف عينة فحص بهدف التأكد من سلامة الكميات المعروضة بمحال ومخازن ثلاجات اللحوم بالأسواق، وداخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح أي لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية.



