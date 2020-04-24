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إغلاق 4 موانئ بالبحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:05 م
أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق مينائي بورتوفيق والزيتيات بمحافظة السويس وميناء الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وانعدام الرؤية الأفقية وحالة البحر المضطربة جدا حيث بلغت سرعة الرياح بموانى السويس 30 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1008 مللى بار.

وبلغت شدة الرياح بميناء الغردقة 30-35 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1006 مللى بار فيما بلغت شدة الرياح بميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء 40 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1000 مللى بار.

من جانبه، وجه اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية التى تصدر عن الهيئة العامة للإرصاد الجوية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

طقس اليوم الجمعة

وفي سياق اخر تشهد القاهرة الكبرى طقسا حارًا نهارًا باردًا ليلًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة فى أنحاء البلاد، مع تواجد الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، ويشهد الوجه البحرى طقس حاراَ نهاراَ بارداَ ليلاَ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى عاصفة ترابية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسًا معتدلًا نهارًا باردًا ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب فى الملاحة البحرية.

وسجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 من إبريل، فى القاهرة الكبرى 35 درجة والصغري 18 درجة مئوية، والإسكندرية الكبرى 26 والصغري 16 درجة مئوية، ومطروح الكبرى 22 درجة والصغري 16 درجة مئوية، أما فى الوجه القبلي فتكون فى سوهاج الكبرى 39 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا الكبرى 40 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان الكبرى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

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