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"بلد العدل".. أول تعليق لريهام سعيد بعد القبض على سما المصري

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:17 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
رشا عادل
علقت الإعلامية ريهام سعيد، على خبر القبض على سما المصري، من خلال نشر صورة جديدة لخبر القبض عليها، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت ريهام، على الصورة قائلة:"يا رب يا عظيم الحمد لله. بلد العدل الحق ممكن يتاخر بس مابيروحش ولو بعد حين".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الأعلامية المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"مبروك يا ريهام من أحلى الأخبار والله" وأضاف آخر "ماهي الشياطين بتتسلسل في رمضان".



يذكر أنه أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤ ٤ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق، وذلك بعد تقديم بلاغ للنائب العام من الأعلامية ريهام سعيد ضد سما المصري.

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