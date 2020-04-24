كوفي كودجا: أدرت مباراة مصر والجزائر 2010 بكل شفافية

تحت الحكم البينيني، كوفي كودجا عن المباراة التي أدارها في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2010، والتي جمعت المنتخب المصري بنظيره الجزائري.





وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2010، والتي أقيمت في أنجولا.





ونقل موقع النهار الجزائري، تصريحات الحكم كوفي كوجيا لوسائل إعلام في بنين، قائلا:" كنت أرغب في إدارة مباراة نهائية، حلم أي حكم إدارة مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا".





وتابع:" أدرت مباراة مصر والجزائر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية في أنجولا عام 2010 بكل شفافية وضمير مرتاح".





وأتم:" المباراة شهدت جدلا كبيراً ولكني لا أريد العودة إلى الماضي".





وفاز منتخب المصري على نظيره الجزائري بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وطرد كوفي كودجا ثلاث لاعبين من المنتخب الجزائري في هذه المباراة.



