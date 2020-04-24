وإنت بتفطر".. تعرف على مواعيد مسلسلات رمضان بعد أذان المغرب مباشرة

ينشر الفجر الفني مواعيد عرض مسلسلات وبرامج رمضان بالتزامن مع وقت الفطار مباشرة، وذلك لحرص المشاهدين على متابعة تلك البرامج وقت الفطار وإلى تفاصيل هذه الأعمال.





رامز مجنون رسمي





ينطلق برنامج رامز جلال الجديد "رامز مجنون رسمي" مساء اليوم ، بمشاركة عدد من لاعبي الكرة، ونجوم الفن والمهرجانات، خلال شهر رمضان المقبل.





ويظهر رامز جلال خلال النصف الأول من الحلقة للضيف بشخصيته الحقيقية، ويوهمه أنه يتعرض لنفس المقالب معه وأنها غير مدبرة منه.





يستضيف برنامج رامز عدد كبير من الفنانين والرياضيين، حيث وجود أسماء ورموز مختلفة ومميزة عن أي من مواسمه السابقة.





مواعيد رامز مجنون رسمي





يعرض رامز مجنون رسمي في تمام الساعة 07:00 مساءًا على قناة MBC مصر.









مسلسل عمر ودياب





يعرض في تمام الساعة 06:30 مساءًا.





مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.





و"عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضي، وتدور أحداث المسلسل فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى التوقيع على إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل، وهو إنتاج شركة سينرجي وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحي والمذيعة يسرا مصطفى.





مواعيد عرض مسلسل عمر ودياب





ويعرض مسلسل "عمر ودياب" على قناة ON، في تمام الساعة 6:30 مساءا، على أن تكون إعادة الحلقة في الساعة 6:30 صباحا و11:30 صباحا فى اليوم التالى، كما يعرض المسلسل أيضا على قناة "الحياة"، في تمام الساعة 9:00 مساءا، على أن تكون إعادة الحلقة في 2:30 بعد منتصف الليل و10:15 صباحا





مسلسل رجالة البيت





مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى اضافة إلى مشاركة ويزو وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر التى ظهرت فى برومو العمل اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.





وتدور أحداث "رجالة البيت" في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.









يضم مسلسل رجالة البيت، بجانب أحمد فهمي وأكرم حسني مجموعة كبيرة من الفنان فضلا عن ضيوف الشرف خلال الحلقات حيث يشارك في بطولة المسلسل كلا من لطفي لبيب وعارفة عبد الرسول والنجم الكوميدي بيومي فؤاد، هذا الي جانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف أبرزهم آيتن عامر التي ظهرت خلال برومو المسلسل الذي تم طرحة خلال الفترة الماضية.





وعن القنوات الناقلة لمسلسل رجالة البيت بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني في رمضان 2020، فقد أعلنت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل، عرضه خلال شهر رمضان المقبل، عبر كلا من القنوات التالية CBC و DMC و ON خلال شهر رمضان المقبل 2020، وذلك بعدما استطاعت هذه القنوات الحصول على حق عرضه عبر شاشاتها في رمضان.





مواعيد عرض مسلسل رجالة البيت





يعرض في تمام الساعة 06:30 مساءًا على قناة CBC.





يُعاد في تمام الساعة 2:15 صباحًا، و3:30 مساءً.





مسلسل رجالة البيت الحلقة 1 الاولى HDمواعيد عرض مسلسل





مسلسل فالنتينو





تدور أحداث مسلسل فالنتينو حول رجل أعمال يُدعى نور عبد الحميد ويشتهر باسم فلانتينو ، يمتلك نور هو وزوجته سلسلة من الخلافات التى تحدث بينهما ليمر نور بالعديد من المغامرات والأحداث الشيقة طوال أحداث المسلسل.





يضم مسلسل "فلانتينو" كوكبة كبيرة من النجوم، ويلعب فيه دور البطولة الزعيم عادل إمام، ويشاركه التمثيل كل من دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، طارق الإيبياري، علاء عمرو، سليمان عيد، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، هدى المفتي، وفاء صادق، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.





أما عن القنوات الناقلة لمسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام في رمضان 2020، يذاع على قناة mbc 1 في تمام الساعة الثامنة مساءَ يوميًا طوال الشهر الكريم، على أن يعرض على شاشة osn يا هلا الأولى في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويعاد الساعة الثالثة صباحًا والثانية والنصف ظهرًا.





مواعيد عرض مسلسل فالنتينو





يعرض في تمام الساعة 06:30 مساءًا على قناة DMC .





|شاهد الآن موعد عرض مسلسل فالنتينو على قناة ام بي سي mbc 1 في شهر ...





خيانة عهد





وتجسد بطلة العمل الفنانة يسرا دور امرأة تمتلك مصنع ملابس وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذى يجسده الفنان خالد أنور، الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى.





ومسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.





مواعيد مسلسل خيانة عهد





يعرض في تمام الساعة 06:30 مساءًا على الحياة الحمرا