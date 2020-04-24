حصاد البورصة .. 1.1 مليار جنيه أرباح البورصة في أسبوع .. وتراجع في قيم التداولات





حصاد البورصة المصرية





ربحت البورصة المصرية بنحو 1.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 553.8 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2% عن الأسبوع الماضى وذلك بدعم من سهم البنك التجاري الدولي ومع تراجع وتيرة مبيعات الأجانب خاصة في أخر جلستين فيما ارتفعت مشتريات الأفراد المصريين والعرب خلال هذا الأسبوع خاصة علي الأسهم الصغيرة والمتوسطة رغبة في تحقيق ارباح سريعة قبل شهر رمضان .





وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 10120.46 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 4.44% عند مستوى 1146.06 نقطة ، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنحو 1.02% مغلقًا عند مستوى 1095.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.13% مغلقًا عند مستوى 11786.05 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 710.14 نقطة.





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تراجع إجمالى قيمة التداول إلى 9.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بسبب تعطل العمل بالبورصة يومي الأحد والاثنين لأعياد الميلاد وشم النسيم، و بلغت كمية التداول نحو 1.262 مليار ورقة منفذة على 101 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 17.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.361 مليار ورقة منفذة على 151 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

وبلغ إجمالى قيمة التداول ببورصة النيل نحو 6.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.7 مليون ورقة منفذة على 679 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 53.49% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.51%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 923.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 56.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 559.3 مليون جنيه، بحجم تداول 282.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 33.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.4 مليار جنيه بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 90.4 ألف عملية.