Advertisements

حصاد البورصة .. 1.1 مليار جنيه أرباح البورصة في أسبوع .. وتراجع في قيم التداولات

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:48 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

حصاد البورصة المصرية 

ربحت البورصة المصرية  بنحو 1.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق  رأسمالها السوقي عند مستوى 553.8 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2% عن الأسبوع الماضى وذلك بدعم من سهم البنك التجاري الدولي ومع تراجع وتيرة مبيعات الأجانب خاصة في أخر جلستين فيما ارتفعت مشتريات الأفراد المصريين والعرب خلال هذا الأسبوع خاصة علي الأسهم الصغيرة والمتوسطة رغبة في تحقيق ارباح سريعة قبل شهر رمضان   .

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 10120.46 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 4.44% عند مستوى 1146.06 نقطة ، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100"  بنحو 1.02% مغلقًا عند مستوى 1095.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.13% مغلقًا عند مستوى 11786.05 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 710.14 نقطة.

 
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تراجع إجمالى قيمة التداول إلى 9.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بسبب تعطل العمل بالبورصة يومي الأحد والاثنين لأعياد الميلاد وشم النسيم، و بلغت كمية التداول نحو 1.262 مليار ورقة منفذة على 101 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 17.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.361 مليار ورقة منفذة على 151 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
وبلغ إجمالى قيمة التداول ببورصة النيل نحو 6.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.7 مليون ورقة منفذة على 679 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 53.49% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.51%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 923.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 56.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 559.3 مليون جنيه، بحجم تداول 282.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 33.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.4 مليار جنيه بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 90.4 ألف عملية.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اجمالي 114

أخبار تهمك

إيفرتون يرغب في تلبية مطالب برشلونة لضم كوتينيو

منذ أقل من ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ أقل من ساعتين

بسبب الرياح.. "لافتة إعلانية" تتسبب في حادث مروري أعلى الدائري (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ ساعة و 11 دقيقة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من الصحة العالمية بشأن علاج كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

الحضري يصدم إدارة الأهلي بهذا التصريح

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ يوم

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

قيم تداولات البورصة تتراجع لـ 7.2 مليار خلال أسبوع

تراجع قيم تداولات البورصة لـ 5.2 مليار جنيه خلال أسبوع

35.1 مليون جنيه إجمالي قيم تداول "بورصة النيل" خلال الأسبوع المنتهي

المؤشر الرئيسي للبورصة يهوي لمستوي 14340 نقطة بمستهل أولي جلسات الأسبوع

7.1 مليار جنيه إجمالي قيم التدالات بالبورصة هذا الاسبوع

أخبار البورصة المصرية .. قيم التداول بالبورصة تقترب من الـ 10 مليار جنيه في أسبوع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

02:10 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

09:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم