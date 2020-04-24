تعرف على موعد مسلسل "الاختيار" الحلقة الأولى لـ أمير كرارة

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ينتظر جمهور الدراما العربية والمصرية بكل شوق ولهفة مسلسل الملحمة الوطينة" الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يقدم شخصية الشهيد أحمد المنسى في عمل درامى يوثق حياة البطل في التاريخ، وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما.



وتدور أحداث الاختيار حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش، ويجسد الفنان أمير كرارة شخصية الشهيد أحمد المنسي، بينما يلعب دور هشام العشماوي أحمد العوضي، كما يستعرض العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.‎



أبطال مسلسل "الاختيار":



يشارك في البطولة بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي





ضيوف شرف "الاختيار":



ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.‎



