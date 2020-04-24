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تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:18 م
فلانتينو
فلانتينو
أماني سلام
ينتظر جمهور الزعيم عادل امام، اليوم بداية عرض مسلسل " ونحب تاني لية "، التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدى.

تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل "فلانتينو "للزعيم عادل إمام

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو في رمضان 2020

تعرض اليوم أولي حلقات مسلسل "فلانتينو" للزعيم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على قناة "MBC" بالتزامن مع تواجد الأسر المصرية على موائد الإفطار كما يعاد المسلسل في الواحدة صباح اليوم التالي.

مسلسل "فلانتينو"، تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

ويشارك في هذا العمل العديد من نجوم الفن منهم الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، أحمد فريد، ومحمد كيلاني، المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج سينرجي للإنتاج.

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