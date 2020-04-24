Advertisements
بعد عرض الحلقه الأولى من المسلسل.. "لعبة النسيان" يتصدر تريند جوجل
الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:25 م
مصطفى فكيه
، تصدّر مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني محركات بحث جوجل، وذالك بعد عرض الحلقة الأولى، ليُشعل السباق ال رمضان ي مبكرًا ويعتلي قائمة الأكثر بحثًا على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتُعرض الحلقة الأولى من المسلسل اليوم حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً والإعادة 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2.
كما حصد المسلسل على العديد من الآراء الإيجابية على موقع تويتر، حيث دشّن الجمهور تويتات تشيد بالأداء التمثيلي لبطلة المسلسل دينا الشربيني، والقصة الدرامية التي فرضت نفسها في الحلقة الأولى، والتي تعتبر بداية مبشرة للدراما ال رمضان ية.
يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"يوم 13".
وتُعرض الحلقة الأولى من المسلسل اليوم حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً والإعادة 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2.
كما حصد المسلسل على العديد من الآراء الإيجابية على موقع تويتر، حيث دشّن الجمهور تويتات تشيد بالأداء التمثيلي لبطلة المسلسل دينا الشربيني، والقصة الدرامية التي فرضت نفسها في الحلقة الأولى، والتي تعتبر بداية مبشرة للدراما ال رمضان ية.
يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"يوم 13".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا