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البابا تواضروس يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:13 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
ماريان ناجى
هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير أرض سيناء، وعودة آخر شبر منها لحضن الوطن، تلك الأرض التي باركها الله وعبرتها العائلة المقدسة.

كما أكد البيان الصادر اليوم عن البابا: ندعو الله في هذه الذكري المجيدة أن يسدد خطى قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة ويوفقهما في إتمام مهمتهما المقدسة فيها، أولئك الذين يبذلون، ويضحون من أجل أرضها الغالية، تمهيدًا لزراعتها بالخير والسلام والتنمية لأجل صالح أبنائها، وصالح وطننا وشعبنا العظيم، ونصلي أيضًا أن يحفظ الرب القدير لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها على الدوام.

كان البابا تواضروس قد زار مقر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالكاتدرائية المرقسية في العباسية أمس.
واجتمع قداسته ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمسؤول عن الأسقفية، مع مسؤولي الأقسام والبرامج التابعة لأسقفية الخدمات لتدبير الطرق الآمنة لعودة نشاط الأسقفية، خاصة البرامج الصحية وبرامج الإغاثة وغيرها من البرامج الضرورية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.


وقد تلقى البابا تواضروس اتصالًا تليفونيًّا من غبطة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بطريرك الكنيسة المارونية الكاثوليكية بلبنان، للتعزية في نياحة القس رويس الأورشليمي كاهن كنيستنا بلبنان.

بدأ الأب المتنيح خدمته في لبنان منذ عشر سنوات، سبقتها خدمته بعدة كنائس تابعة للكرسي الأورشليمي مذ كان شماسًا مكرسًا عام ١٩٨٥، بشكل متواصل مرورًا برهبنته وحتى نياحته.

وكان الأنبا أنطونيوس، مُطران الكرسي الأورشليمي للأقباط الأرثوذكس بمدينة القدس، قد ترأس صلاة الجنازة علي جثمان الراهب القس رويس الأورشليمي، كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بضاحية سن الفيل بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في الكنيسة ذاتها بحضور عدد محدود من الإكليروس دون حضورٍ شعبي وفقًا لقرارات الكنيسة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. حيث تم بث الصلوات عبر شبكة الإنترنت ليتسنى لأبناء الكنيسة متابعتها عبر الشاشات. 

وشارك نيافته صلاة الجنازة، لفيف من رهبان الدير، حيث حرصت القنوات الفضائية المسيحية ووسائل التواصل الاجتماعي " فيس بوك" إذاعة الصلوات بالبث المُباشر.

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