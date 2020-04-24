البابا تواضروس يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير أرض سيناء، وعودة آخر شبر منها لحضن الوطن، تلك الأرض التي باركها الله وعبرتها العائلة المقدسة.





كما أكد البيان الصادر اليوم عن البابا: ندعو الله في هذه الذكري المجيدة أن يسدد خطى قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة ويوفقهما في إتمام مهمتهما المقدسة فيها، أولئك الذين يبذلون، ويضحون من أجل أرضها الغالية، تمهيدًا لزراعتها بالخير والسلام والتنمية لأجل صالح أبنائها، وصالح وطننا وشعبنا العظيم، ونصلي أيضًا أن يحفظ الرب القدير لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها على الدوام.





كان البابا تواضروس قد زار مقر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالكاتدرائية المرقسية في العباسية أمس.