الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

يسعي مسؤولي النادي الزمالك إلى ضم أحد نجوم نادي بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ووفقاً لمصدر مقرب من جهاز الكرة بالزمالك، فإن الزمالك يستهدف ضم محمد فاروق، صانع ألعاب نادي بيراميدز، ولاعب الأهلي السابق، في الصيف المقبل.





وأكدت التقارير، أن مسؤولي الزمالك معجبين بقدرات محمد فاروق بشكل كبير، في ظل المستويات المتميزة التي يقدمها مع بيراميدز.





وأضافت التقارير، أن محمد فاروق لا يمانع في الإنضمام للزمالك في الصيف المقبل، إذا تلقى عرض رسمي من القلعة البيضاء.







