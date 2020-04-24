تعرف على مواعيد عرض مسلسل "حب عمري" لهيثم شاكر

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"حب عمري"، بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة حب كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.









يخوض الفنان هيثم شاكر، الماراثون الرمضاني لعام 2020 من خلال مسلسل "حب عمري".ويعرض"الفجر الفني" مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له:عرض أول في الـ 12:00 الثانية عشر مساءًا.إعادة في 5:00 الخامسة صباحًا.يعرض في الـ10:00 العاشرة مساء.يعرض في 5:00 الخامسة مساء.يعرض في 7:00 السابعة مساء.مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.