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تعرف على مواعيد عرض مسلسل "حب عمري" لهيثم شاكر

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:45 م
حب عمري
حب عمري
نور طلعت
يخوض الفنان هيثم شاكر، الماراثون الرمضاني لعام 2020 من خلال مسلسل "حب عمري".

ويعرض"الفجر الفني" مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له:

قناة نايل لايف

عرض أول في الـ 12:00 الثانية عشر مساءًا.

إعادة في 5:00 الخامسة صباحًا.

قناة نايل دراما

يعرض في الـ10:00 العاشرة مساء.

قناة روتانا دراما


يعرض في 5:00 الخامسة مساء.

قناة بانورما دراما

يعرض في 7:00 السابعة مساء.

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.

"حب عمري"، بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة حب كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.



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