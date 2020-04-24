أبرزها "إرسال المساعدات إلى أمريكا".. أحداث مصر × أسبوع

شهد الشارع المصري، خلال الأسبوع المنتهي، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إضافة إلى القرارات المتعلقة بطلاب الجامعات.





حيث أصدر مجلس الوزراء، خلال الأسبوع، من 18 حتى 24 أبريل 2020، عددا من القرارات، ومن بينها أن يوم السبت الموافق 25 أبريل عام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والذي ينص على زيادة فئات بدل المهن الطبية بنسبة 75%، ورفع سن الإحالة للمعاش لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، مع إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.





وتستعرض الفجر خلال السطور التالية أبرز الأحدث والقرارات الحكومية خلال أسبوع:-





لمسة وفاء.. السيسي يطلق اسم الشهيد هشام بركات على مشروع هام





وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اسم النائب العام السابق الشهيد هشام بركات على كوبري شارع الطيران الذى يصل بين منطقة عباس العقاد فى مدينة نصر حتى النزهة الجديدة.





وشهد الرئيس السيسي، افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، وقال خلال استماعه لاستعراض من اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة:" "كوبري هشام بركات"، حيث أكد السيسي على استمرار العمل فى المشروعات القومية.





من الصين إلى إيطاليا إلى ليبيا إلى أمريكا.. مصر ترسل مساعدات طبية





وأرسلت مصر، طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية المقدمة من مصر إلى الولايات المتحدة.





وذكر بيان رسمي، صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، أن هذه المساعدات تأتي "في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين".





وأضاف البيان أن هذه المساعدات تسهم في "تخفيف العبء، في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة سرعة تفشي فيروس كورونا، وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات".





القبض على فتاة التيك توك “حنين حسام” وتجديد حبسها





وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس الطالبة حنين حسام الشهيرة بفتاة التيك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات.





وألقت أجهزة الأمن ألقت القبض على فتاة التيك توك "حنين حسام"التى ظهرت في مقطع فيديو تحرض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.





وكانت انطلقت قوة من مباحث الآداب انطلقت لتحديد مكانها وتم إعداد كمين لها وضبطها وجار عرضها على النيابة العامة للتحقيق.





رحلة جوية لإجلاء المصريين العالقين بالجزائر





وفي إطار الرحلات الاستثنائية، التي تُجريها مصر، لإعادة المصريين العالقين فى الخارج، أرسلت مصر رحلة جوية من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة لإجلاء 68 مصريا عالقا في الجزائر بسبب أزمة فيروس (كورونا) المستجد.





وكما اتجهت الطائرة إلى مدينة برشلونة الإسبانية لإجلاء مجموعة من العالقين المصريين هناك، قبل أن تعود إلى مدينة مرسى علم.. حيث خضع العائدون للحجر الصحي لمدة 14 يوما.





سامح شكري يتابع تطورات سد النهضة





ومن جهته ما زال سامح شكري، وزير الخاريجة، يواصل الجهود المستمرة، لعرض الرؤية المصرية، لحل أزمة سد النهضة، حيث أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حيث بحثا آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا والجهود الوطنية التي تُبذل على مستوى البلدّين للتصدي للجائحة والتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد.





السيسي يتابع توزيع الكمامات على العمال





وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ له من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، فقد وجه الرئيس كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.





وقال الرئيس خلال تفقده أحد المشروعات الإنشائية:"هو انا بقول كلام مبيتنفذش؟.. هي الناس دي مش لابسة كمامات ليه؟..والناس دي يوميتها كام، علشان دي لو قعدت في البيت هتاكل منين؟

وأضاف الرئيس:"انا هعدي تاني ولو ملقيتش الاجراءات مطبقة هيكون فيه مشكلة كبيرة".





القبض على سما المصري





أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق مع الفنانة سما المصري، بعد القبض عليها، صباح الجمعة، وذلك بحسب بيان صادر عن النيابة العامة المصرية.





وجاء في البيان أن "النائب العام أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة، تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق".



