تجاوز عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة 50 ألف حالة





أعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة 50 ألف حالة.





وذكرت الجامعة في بيان: أن 50031 حالة وفاة بكورونا تم تسجيلها في الولايات المتحدة حتى الآن، وبلغ إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد - 19" في البلاد 870468 حالة، فيما تعافى من المرض 80937 حالة.





يشار إلى أن حصيبة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تمثل أكثر من ربع عدد الوفيات بكورونا حول العالم، والذي تجاوز 191 ألفا حتى الآن.



