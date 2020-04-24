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تجاوز عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة 50 ألف حالة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة 50 ألف حالة.

وذكرت الجامعة في بيان: أن 50031 حالة وفاة بكورونا تم تسجيلها في الولايات المتحدة حتى الآن، وبلغ إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد - 19" في البلاد 870468 حالة، فيما تعافى من المرض 80937 حالة.

يشار إلى أن حصيبة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تمثل أكثر من ربع عدد الوفيات بكورونا حول العالم، والذي تجاوز 191 ألفا حتى الآن.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,761 مليون إصابة، بينهم أكثر من 193 ألف حالة وفاة، وأكثر من 762 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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