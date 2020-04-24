شاهد.. تصريحات نارية من مقدم البلاغ ضد "سما المصري"

أوضح شعبان سعيد محامي الإعلامية ريهام سعيد ومقدم البلاغات للنائب العام ضد سما المصري، في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الإعلامية ريهام سعيد، أسباب إقدامه على تقديم البلاغات للنائب العام ضد "سما" والإجراءات التي سيتم اتخاذها.





وقال المحامي، خلال الفيديو: "تقدمت أنا والإعلامية ريهام سعيد ببلاغ ضد سما المصري من ٦ أشهر تقريبا، وقمنا بتقديم ٣ بلاغات بعدما أساءت سما لريهام سعيد شخصيا، وكذلك ببلاغ لما تقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من مواد منافية للآداب العامة".





وتابع، أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام أشر بالتحقيقات في البلاغات، وتم بالفعل التحقيق بشكل مستفيض وأحيل اثنان من هذه البلاغات لنيابات شمال القاهرة والآخر لنيابة ٦ أكتوبر، وتم استكمال التحقيقات، ووردت مذكرات وتقارير فنية من مباحث الإنترنت وأجهزة الدولة تدين سما المصري، وبالفعل تم عمل مذكرة بالإحالة، وفي انتظار موعد الجلسات.





وأبدي "شعبان"، إعجابه بسرعة القبض على إحدى تلميذات سما المصري، وهي حنين حسام بعد انتشار الفيديو الخاص بها، وأكد على أن هذا اتجاه محمود ويرجى تطبيقه مع الجميع، نافيا ما يثار في الوسط بأن سما المصري لا يتم القبض عليها لأن هناك من يساندها، والدليل على ذلك هو التحقيقات معها والقبض عليها وكتابة تقارير كافية لإدانتها وستتقدم للمحاكمة في القريب العاجل.





وأضاف، بالفيديو، أن هناك هاشتاج متصدر يطالب بمحاكمة سما المصري والقبض عليها فهي رائدة في هذا المجال المستفز فيما تفعله حيث فاق الحد وزاد عن المقبول، وأصبح هناك فقرات إباحية تقدم يوميا لدرجة أن هناك العديد من الفتيات تقوم بتقليدها.





وأأشار إلى أن هناك ردعا عاما يطبق على الجميع قائلا: "نرجو أن البلد تنضف من هذه الأشكال، فعند تطبيق الردع على الحميع سيكون هذا رداع لكل من تسول له نفسه بارتكاب هذه الأفعال"، مشيرا إلى أنه طالب في بلاغه الأخير بتقديمها محبوسة وتحريك الـ3 بلاغات القديمة.





وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية - وشهرتها سما المصري - بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤ ٤ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.



