تعرف على موعد عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الحلقة الأولى على قناة DMC

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تشارك الفنانة نسرين أمين ، في السباق الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "لما كنا صغيرين"، ويعرض المسلسل عبر شاشة"DMC"، حيث نشرت صورة عبر موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، بمواعيد عرض المسلسل.





ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" عبر شاشة"DMC"

في تمام الساعة التاسعة و30 دقيقة، على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالى، ويشهد المسلسل عودة الفنان القدير محمود حميدة إلى الأعمال الدرامية في رمضان مرة أخرى بعد غياب اقترب عن ثلاث سنوات متتالية، وتشارك النجمة سميرة سعيد من غناء تترات المسلسل.





والجدير بالذكر أن مسلسل "لما كنا صغيرين" تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي، ويشارك في هذا العمل محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، كريم قاسم، نسرين أمين، محمود حجازي وهانى عادل، وكريم قاسم، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، ﺇﺧﺮاﺝ: محمد علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة

