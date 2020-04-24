Advertisements

تعرف على موعد عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الحلقة الأولى على قناة DMC

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:50 م
لما كنا صغيرين
لما كنا صغيرين
شيماء يونس
تشارك الفنانة نسرين أمين ، في السباق الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "لما كنا صغيرين"، ويعرض المسلسل عبر شاشة"DMC"، حيث نشرت صورة عبر موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، بمواعيد عرض المسلسل.


ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" عبر شاشة"DMC"
في تمام الساعة التاسعة و30 دقيقة، على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالى، ويشهد المسلسل عودة الفنان القدير محمود حميدة إلى الأعمال الدرامية في رمضان مرة أخرى بعد غياب اقترب عن ثلاث سنوات متتالية، وتشارك النجمة سميرة سعيد من غناء تترات المسلسل.


والجدير بالذكر أن مسلسل "لما كنا صغيرين" تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي، ويشارك في هذا العمل محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، كريم قاسم، نسرين أمين، محمود حجازي وهانى عادل، وكريم قاسم، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، ﺇﺧﺮاﺝ: محمد علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة

أخبار تهمك

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل من الصحة العالمية بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 8 ساعات

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يصر على طرد نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ أقل من ساعة

كورونا يكسر حاجز الـ 4 آلاف إصابة في مصر

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

05:09 م

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

02:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم