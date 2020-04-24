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تعرف على موعد عرض الحلقة الثانية من 'القمر أخر الدنيا'

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:28 م
القمر أخر الدنيا
القمر أخر الدنيا
روان هيثم
تعرض قناة النهار اليوم الحلقة الثانية من مسلسل ''القمر أخر الدنيا" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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