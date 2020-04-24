Advertisements

مسلسل لعبة النسيان الحلقة الأولى.. القنوات الناقلة ومواعيد العرض

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:23 م
بوابة الفجر
نشر تفاصيل مسلسل لعبة النسيان الحلقة الأولى من مواعيد العرض والقنوات الناقلة والتردد تسهيلا على المشاهدين معرفة القنوات التي تعمل على إذاعة الحلقات كاملة خلال شهر رمضان الكريم.
 
مسلسل لعبة النسيان الحلقة الأولى في رمضان 2020، للنجمة دينا الشربيني حيث يشهد ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية.

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان والقنوات الناقلة له.

يعرض المسلسل حصريا عبر قناة "MBC مصر" في تمام الساعة 10:00 مساء، كما يعرض على قناة قناة mbc مصر 2 في تمام الساعة8:00مساء.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل لعبة النسيان
تردد قناة MBC مصر: تردد قناة إم بي سي مصر المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات هو أحد الترددات التالية 11470 أو التردد 12015 أو التردد 11470، ومعدل ترميز القناة 27500، واستقطاب القناة عمودي، ومعدل تصحيح خطأ القناة هو 56.

وتدور أحداث مسلسل لعبة النسيان حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل لعبة النسيان لعبة النسيان لحلقة الاولي لعبة النسيان

أخبار تهمك

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من الصحة العالمية بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 9 ساعات

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ ساعتين و 38 دقيقة

زيدان يصر على طرد نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

كورونا يكسر حاجز الـ 4 آلاف إصابة في مصر

منذ 43 دقيقة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

مسلسل الاخ الكبير الحلقة 32.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مشاهدة مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36 على قناة (CBC Drama) الفضائية كاملة HD | اعرف موعد عرضها والتردد القناة الناقلة NOW

قيامة عثمان الحلقة 12.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

دينا الشربيني تطرح الإعلان الرسمي لـ"لعبة النسيان" المرتقب عرضه في رمضان 2020

لهذا السبب.. أحمد فهمى يعتذر عن استكمال "لعبة النسيان"

دينا الشربيني: المخرج هاني خليفة لم يترك مسلسلي بسبب "كورونا".. ومعرفش السبب الحقيقي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

05:09 م

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

02:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم