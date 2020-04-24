مسلسل لعبة النسيان الحلقة الأولى.. القنوات الناقلة ومواعيد العرض

نشر تفاصيل مسلسل لعبة النسيان الحلقة الأولى من مواعيد العرض والقنوات الناقلة والتردد تسهيلا على المشاهدين معرفة القنوات التي تعمل على إذاعة الحلقات كاملة خلال شهر رمضان الكريم.

مسلسل لعبة النسيان الحلقة الأولى في رمضان 2020، للنجمة دينا الشربيني حيث يشهد ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية.





مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان والقنوات الناقلة له.





يعرض المسلسل حصريا عبر قناة "MBC مصر" في تمام الساعة 10:00 مساء، كما يعرض على قناة قناة mbc مصر 2 في تمام الساعة8:00مساء.





تردد القنوات الناقلة لمسلسل لعبة النسيان

تردد قناة MBC مصر: تردد قناة إم بي سي مصر المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات هو أحد الترددات التالية 11470 أو التردد 12015 أو التردد 11470، ومعدل ترميز القناة 27500، واستقطاب القناة عمودي، ومعدل تصحيح خطأ القناة هو 56.



