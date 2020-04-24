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إسرائيل.. الاستخبارات تكشف توقعاتها لموعد انتهاء أزمة تفشي كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، إن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ترجح أن تستمر أزمة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19" في الدولة العبرية إلى نهاية عام 2021.

وأضافت الصحيفة العبرية: أن "هناك فريقاً مكونا من 400 محلل وخبير في الاستخبارات العسكرية يعمل على مسح وتحليل كل المعلومات المنشورة حول تفشي فيروس كورونا في العالم".

وذكرت أن رئيس هذا الفريق وهو ضابط برتبة عقيد، سبق أن حذر قيادته من مغبة "أن تتحول إسرائيل إلى إيطاليا ثانية"، وذلك في وقت لم تكن تتجاوز فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في إسرائيل بضع حالات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,761 مليون إصابة، بينهم أكثر من 193 ألف حالة وفاة، وأكثر من 762 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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