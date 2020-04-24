دياب يكشف لـ"الفجر الفني" شخصيته في مسلسل "فرصة تانية"

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كشف الفنان دياب تفاصيل شخصيته في مسلسل "فرصة تانية" الذي يقدم في رمضان 2020.



و قال "دياب"، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " :"أجسد شخصية مختلفة لم أقدمها من قبل، والشخصية مركبة فهي ليست طيبة وليست شريرة، وتمر بالشخصية الكثير من المواقف والمشاكل فيحدث بها تطورات".



وأستكمل حديثه قائلاً:"المسلسل جيد كثراً، وجذبني للمشاركة به الورقة مكتوب بحرفية شديدة، ووافقت على الدور لأنه جيد، ولم أنظر إليه بأنه شرير أو طيب، لكي أوافق عليه، فعندما يكون الدور جيد أوافق عليه على الفور".



وأضاف قائلاً:"الكواليس كانت جيدة، يدور المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي، وأتمنى أن يعجب المشاهدين بالمسلسل".



يشار أن مسلسل "فرصة تانية" بطولة كل من ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده والكثير من الفنانين.