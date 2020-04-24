Advertisements

دياب يكشف لـ"الفجر الفني" شخصيته في مسلسل "فرصة تانية"

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:57 م
دياب
دياب
نادين نجدي
كشف الفنان دياب تفاصيل شخصيته في مسلسل "فرصة تانية" الذي يقدم في رمضان 2020.

وقال "دياب"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" :"أجسد شخصية مختلفة لم أقدمها من قبل، والشخصية مركبة فهي ليست طيبة وليست شريرة، وتمر بالشخصية الكثير من المواقف والمشاكل فيحدث بها تطورات".

وأستكمل حديثه قائلاً:"المسلسل جيد كثراً، وجذبني للمشاركة به الورقة مكتوب بحرفية شديدة، ووافقت على الدور لأنه جيد، ولم أنظر إليه بأنه شرير أو طيب، لكي أوافق عليه، فعندما يكون الدور جيد أوافق عليه على الفور".

وأضاف قائلاً:"الكواليس كانت جيدة، يدور المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي، وأتمنى أن يعجب المشاهدين بالمسلسل".

يشار أن مسلسل "فرصة تانية" بطولة كل من ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده والكثير من الفنانين.

أخبار تهمك

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ أقل من ساعة

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يصر على طرد نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 19 ساعة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من الصحة العالمية بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كورونا يكسر حاجز الـ 4 آلاف إصابة في مصر

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

05:09 م

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

02:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم