تعرف على موعد آذان المغرب في كافة المحافظات

موعد آذان المغرب.. يوافق اليوم الجمعة 24 من أبريل الجاري، أول أيام شهر رمضان الكريم، الذكرى المباركة التي ينتظرها جموع الملسمين في كافة بقاع الأرض.





موعد آذان المغرب





ومع أول أيا الشهر الكريم، يزداد البحث من قبل الصائمين عن موعد آذان المغرب حيث يقوم الصائمون بآداء فريضته والإفطار بعد ساعات طويلة من الصوم والانقطاع عن الطعام والشراب والشهوة.





البحث عن موعد آذان المغرب





وزاد البحث على موعد آذان المغرب تزامنًا مع غرة رمضان 2020 لمعرفة موعد الإفطار حيث تجتمع كافة الأسر على الموائد في روحانيات عالية على مدار هذا الشهر الكريم.





موعد آذان المغرب في أول أيام رمضان





وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن الجمعة هو غرة شهر رمضان 2020 مهنئة جموع المسلمين في كافة أنحاء العالم بهذا الشهر المباراك العطر ليتصدر موعد آذان المغرب الترند مع أول الأيام.





وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تلبية كافة متطلبات واحتياجات قرائننا الكرام نقد لكم موعد آذان المغرب اليوم في مصر وبعض المحافظات في السطور التالية:





موعد آذان المغرب في المحافظات





ويختلف موعد آذان المغرب في بعض محافظات مصر بفارق صغير لا يتعدى الدقائق، حيث أن الآذان يرفع في محافظتي القاهرة في تمام الـ6:28 دقيقة، بينما الإسكندرية في تمام 6:34، وفي محافظة الإسماعيلية ومدن القنال يرفع أذان المغرب في تمام 6:25، وفي سيناء ومدينة العريش يرفع آذان المغرب في الساعة 6:19، أما في مدينة شرم الشيخ، يوافق موعد أذان المغرب في تمام 6:14، وفي أسوان في تمام 6:17، فى قنا 6:23، أسيوط 6:23، وفي مدينة الغردقة يرفع الآذان في تمام 6:14، لنجد فارق دقائق بين كل محافظة وأخرى.





موعد آذان المغرب والإفطار





يفطر الصائم على تمرة أو شربة ماء كما هو مستحب بعد رفعالآذان ويقوم بالصلاة، بعد انتهاء موعد آذان المغرب ويراعي ألا يتناول كميات كبيرة من الطعام حتى لا يتناسى صلوات التراويح، والتي ستقام هذا العام من المنزل، بسبب انتشار فيروس كورونا.







