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تهنئة من نجوم الأهلي بمناسبة مرور ١١٣ سنة على تأسيس النادي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قام عدد من لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتقديم تهنئة للنادي الأحمر بسبب مرور ١١٣ عام على تأسيسه.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من اللاعبين والذين يقومون بتوجيه رسالة للنادي الأحمر وهم أليو ديانج وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن وأليو بادجي وعمرو السولية ووليد سليمان ومحمد هاني.

وقام لاعبو الفريق الأحمر بتوجيه رسالة قالوا فيها :"كل سنة وأنت رقم ١، كل سنة وأنت طيب يا أهلي".

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