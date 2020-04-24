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محافظة حوطة بني تميم تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت محافظة حوطة بني تميم، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس ‫كورونا لمقيم عربي.

وأشارت المعلومات الأوليى إلى أن المصاب بحوطة بني تميم مقيم عربي، ويعمل ناقل بضائع تموينية، يتردد من مدينة الرياض.

وتم الكشف على المصاب بمستشفى حوطة بني تميم مطلع هذا الأسبوع بعد شعوره بالأعراض.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1172) إصابة جديدة اليوم الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 15102 حالة، وعدد الحالات النشطة 12926 حالة منها 93 في حالة حرجة.

وأشار إلى تعافي 124 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 2049، وتسجيل7 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 121.

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