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عاجل.. بريطانيا تعلن نيتها عقد قمة عالمية للقاحات في يونيو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:35 م
علم بريطانيا
علم بريطانيا
الفجر

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الجمعة، نيتها عقد قمة عالمية للقاحات في الرابع من يونيو المقبل، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرحت وزراة الصحة البريطانية، بتسجيل 684 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في مستشفيات المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة على أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 19506 حالات

وسجلت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 5386 إصابة جديدة بالعدوى، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 143464.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,761 مليون إصابة، بينهم أكثر من 193 ألف حالة وفاة، وأكثر من 762 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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