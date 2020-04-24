بيان رسمي.. مازيمبي يرد على انتقال موليكا للأهلي

رد نادي مازيمبي الكونغولي، اليوم الخميس على انتقال جاكسون موليكا مهاجم الفريق إلى النادي الأهلي في الصيف المقبل.









ونشر نادي مازيمبي الكونغولي بيان رسمي اليوم الخيمس للرد على انتقاله لاعبه للأهلي، حيث نفي النادي تماماً هذه الأنباء.



