Advertisements

بيان رسمي.. مازيمبي يرد على انتقال موليكا للأهلي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
رد نادي مازيمبي الكونغولي، اليوم الخميس على انتقال جاكسون موليكا مهاجم الفريق إلى النادي الأهلي في الصيف المقبل.


ونشر نادي مازيمبي الكونغولي بيان رسمي اليوم الخيمس للرد على انتقاله لاعبه للأهلي، حيث نفي النادي تماماً هذه الأنباء.


وكتب نادي مازيمبي في بيانه الرسمي" يود أن يعلن النادي رفضه رسميا أي اتصالات محتملة من جانب الأهلي المصري، لضم المهاجم جاكسون موليكا".


أضاف البيان، أن اللاعب نفسه ينفى التصريحات المنسوبة إليه على أحد المواقع المصرية، اليوم الخميس، وهي المعلومات التى نقلتها وسائل الاعلام الكونغولية.

أخبار تهمك

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يصر على طرد نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من الصحة العالمية بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 8 ساعات

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

كورونا يكسر حاجز الـ 4 آلاف إصابة في مصر

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

05:09 م

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

02:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم