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مسلسلات رمضان 2020.. تعرف على موعد عرض مسلسل رجالة البيت والقنوات الناقلة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:45 م
مسلسل رجالة البيت
مسلسل رجالة البيت
يعرض مسلسل رجالة البيت اليوم الجمعة الموافق الـ24 من أبريل 2020 أولى حلقاته، تزامنًا مع أول أيام الشهر المبارك والذي يعد موسمًا ممتلأ بالأعمال الدرامية والبرامج التي من شأنها تقديم وجبة دسمة للصائمين.

مسلسل رجالة البيت

وأعلنت مجموعة من القنوات الفضائية عن بث مسلسل رجالة البيت والتي ينطلق أولى حلقاته اليوم، وعلى مدار شهر رمضان المبارك.

مسلسل رجالة البيت والعرض

ويمكن لسادة المهتمين بمعرفة ومتابعة مسلسل رجالة البيت قرائة هذا المقال ومعرفة القنوات الناقلة، وكذلك مواعيد العرض المختلفة إضافة إلى موعد الإعادة.

موعد عرض مسلسل رجالة البيت والقنوات الناقلة

ويبث مسلسل رجالة البيت  على مجموعة قنوات cbc وذلك في تمام الـ 6.30 مساء، وبعدها الساعة 7.45 مساء على قناة  ON، ثم 12 منتصف الليل على قناة DMC. وهي الفضائيات المالكة لحقوق البث.

إعادة مسلسل رجالة البيت

ويعاد مسلسل رجالة البيت في أولى حلقاته على قناة CBC   في تمام  الـ2.15 صباحاً، 3.30 عصرا، وعلى قناة DMC يعاد الساعة 5.30 صباحاً، 5 مساء، وبالنسبة لقناة ON فتعاد الحلقة على شاشتها الساعة 12.30 صباحاً، 7.45 صباحاً.

تفاصيل مسلسل رجالة البيت

ويتكون مسلسل رجالة البيت من مجموعة من حلقات منفصلة متصلة، وبطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، و ويزو، وبيومي فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر إضافة إلى أسماء أخرى تظهر في الحلقات.

مسلسل رجالة البيت الأحدث والقصة

وتدور أحداث مسلسل رجالة البيت حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقي أفراد الأسرة في نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتي تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك في إطار كوميدي خفيف.


مسلسلات رمضان 2020.. تعرف على موعد عرض مسلسل رجالة البيت والقنوات الناقلة
مسلسلات رمضان 2020.. تعرف على موعد عرض مسلسل رجالة البيت والقنوات الناقلة
مسلسلات رمضان 2020.. تعرف على موعد عرض مسلسل رجالة البيت والقنوات الناقلة
مسلسلات رمضان 2020.. تعرف على موعد عرض مسلسل رجالة البيت والقنوات الناقلة
مسلسلات رمضان 2020.. تعرف على موعد عرض مسلسل رجالة البيت والقنوات الناقلة
مسلسلات رمضان 2020.. تعرف على موعد عرض مسلسل رجالة البيت والقنوات الناقلة

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