انطلاق الموسم الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" على قناة الحياة

بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من برنامج "كريزي تاكسي"، يبدأ في أول أيام رمضان الكريم عرض الموسم الثاني الذي يقدمه الفنان إبراهيم السمان والذي يتقلد شخصيات مختلفة من خلال عمله كسائق تاكسي، وينفذ مقالبه في الزبائن الذين يركبون معه التاكسي، على قناة الحياة طوال أيام شهر رمضان في الـ11:30 مساء، وهو من إنتاج شركة يالوتيب، وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية.

يذكر أن الجزء الأول من البرنامج قد قدم فيه إبراهيم السمان عددًا من الشخصيات الطريفة مثل مدمن المخدرات واليهودي واللص وغيرها، وهو من إخراج منار زين.