الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك





حسم النادي الأهلي موقفه من ضم واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان أحد وكلاء اللاعبين قد قام بعرض خدمات محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي على الأهلي لضمه في الصيف القادم.





ولكن بعد أن درس مسئولو الأهلي فكرة التعاقد مع محمد إبراهيم تراجعوا عن الفكرة لأسباب فنية وقرروا صرف النظر عن الصفقة.





يذكر أن محمد إبراهيم كان قد انضم لصفوف مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي الزمالك.



