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توقعات بعدم تأثير قرار أوبك على دعم أسعار النفط

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:45 م
النفط
النفط
رويترز

كشف  وزير الموارد والبترول  لدولة أنجولا ديامانتينو أزيفيدو  يوم الجمعة عن أن البلاد تتوقع أن تكون تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك وحلفاؤها ومنتجون كبار آخرون غير كافية لتحقيق التوازن للأسواق العالمية.

 

وقال أزيفيدو ”الأمر متروك للجميع لإدراك ذلك.. رغم الإجراءات التي تتخذها أوبك، يجب أن يدرك منتجو النفط في العديد من الدول أنه قد تتم دعوتهم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة“.

 

وأضاف ”نظرا للافتقار إلى طاقة التخزين، يصبح الاستمرار في الإنتاج غير مبرر“، مشيرا إلى تضاؤل قدرة مستهلكي النفط العالميين على تخزين النفط الذي لا حاجة إليه في ظل القيود الاقتصادية بسبب فيروس كورونا

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سعر برميل النفط اسعار النفط أوبك أسعار النفط تتراجع

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