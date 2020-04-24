تواشيح سيد النقشبندي قبل الإفطار في رمضان

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بدأ اليوم الجمعة أول أيام شهر رمضان الكريم والذي يستقبله المسلمون في أنحاء العالم بكل روحانية وترحاب وإشتياق.



ومن أبرز الروحانيات التي أرتبط بها المصريين قبل الإفطار ابتهالات الشيخ سيد النقشبندي.



ويقدم لك بوابة "الفجر الفني" ابتهال من إبتهالات الشيخ سيد النقشبندي، "رمضان أهلًا":



رمضان أهلًا مرحبا رمضان

الذكر فيك يطيب والقرآن

بالنور جئت وبالسرور

ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان

يتلون آيات الكتاب

وما لهم إلا بأيات الكتاب أمان

فظلامهم حتى نهايته سقا

وصباحهم من بدره إيمان

والسالكون سبيله أهل له

والناس فوق بساطه إخوان

يمشي الغني إلى الفقير بقلب ذا حب له

وبقلب ذا إحسان

إن يسكت الشيطان في نفسيهما صوت الضمير

تكلم الإنسان