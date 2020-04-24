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حسام عاشور يختار وجهته القادمة عقب الرحيل عن الأهلي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

حسم حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي وجهته القادمة عقب الرحيل عن صفوف الأحمر في نهاية الموسم الجاري.

واقترب عاشور بشكل كبير جدا من الرحيل عن الأهلي في الصيف بعد أن رفض النادي تجديد عقده وطالبه بالاعتزال وهو ما رفضه اللاعب.

واستقر حسام عاشور على الانتقال إلى أحد الدوريات العربية بعد الرحيل عن الأهلي خاصة بعد تلقيه العديد من العروض من أندية سعودية وإماراتية.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع عاشور في نهاية الموسم الجاري على رأسها نادي بيراميدز ولكن اللاعب رفض الانضمام إلى أي نادي في الدوري المصري.

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