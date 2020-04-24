باسم مغنية يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل انضمامه لسكر زيادة

Advertisements

أعلن النجم اللبناني باسم مغنية عن انضمامه كضيف شرف لمسلسل سكر زيادة وهو من بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وكوكبة من النجوم الذين سيظهرون بشكل خاص خلال الحلقات.



وقال باسم في تصريح خاص للفجر الفني إن شركة الصباح قد تواصلوا معه للانضمام كضيف شرف في أواخر الحلقات والمسلسل لفت انتباهه ووافق على المشاركة.



وأضاف أن الإنتاج المميز وتقنيات التصوير من الأشياء التي شجعته للمشاركة في العمل، فضلًا عن وجود 4 نجمات لهن قيمة فنية كبيرة ويحبهم كثيرًا.



وتابع مغنيه قائلًا: سبق واشتغلت مع نادية الجندي بملكة في المنفى وسعدت جدًا عندما علمت بأنني سأشاركها في عمل جديد حتى وإن كان مشهدًا واحدًا وبالطبع نبيلة عبيد قامة فنية كبيرة وسميحة أيوب فنانة جميلة جدًا وسعيد بالتعرف عليها، وأما عن هالة فاخر فهي مشاغبة الفريق وأحببت العمل معها، ناهيك عن أن السيناريست أمين جمال متميز في شغله وصديق لي، وشعرت أنني متواجد في بيتي وليس فقط مكان للتصوير.



يذكر أن سكر زيادة من بطولة كلًا من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، روجينا، مصطفى أبو سريع، انجي علي، مايان السيد، محمد عادل، خالد أنور، سليمان عيد، وأخرون، تأليف أمين جمال، ابراهيم محسن، إخراج وائل إحسان.



