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صناع المايسترو يقدمون "حرقة" بعد رمضان ويكسرون "موسمية" الدراما التونسية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

يقدم صناع "المايسترو" في 2020 تجربة درامية جديدة يلتقي خلالها مجددا المخرج الأسعد الوسلاتي والسيناريست عماد الدين حكيم  مع شركة "دي جي برو" في تنفيذ الانتاج ومؤسسة التلفزة التونسية على مستوى الانتاج.

 

ومن المنتظر أن يفتح "حرقة"، الذي سيعرض في البرمجة الشتوية للتلفزة الوطنية، المجال أمام الدراما التونسية للعرض خارج رمضان ويكسر موسمية المسلسلات التونسية وقد اتخذ القائمون على العمل قرار تعليق التصوير وتأجيل العرض إلى الموسم الشتوي عوضا عن رمضان احتراما للحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة فريق العمل والمقاييس الفنية للمسلسل الذي صورت أكثر من ثلث مشاهده في الماء كما يضم عدد كبير من ممثلي "الكومبارس".

 

مسلسل "حرقة"، الذي يستكمل تصوير مشاهده المتبقية في نهاية شهر ماي أو بداية جوان القادم بعد انتهاء الحجر الصحي، يجمع في أحداثه عدد من أبطال "المايسترو" في طرح لقضية الهجرة السرية من منطلقات مغايرة للمضامين السائدة وفي رؤية تسلط الضوء على معاناة المهاجرين غير الشرعيين من مفقودين في عرض البحر وناجين في مراكز الحجز بعد وصولهم للتراب الايطالي.

 

"حرقة" رؤية فنية لقضايا اجتماعية حارقة تعرضه التلفزة الوطنية التونسية بعد رمضان في إخراج للأسعد الوسلاتي سيناريو عماد الدين حكيم ويجسد أدوار العمل عدد من أبطال "المايسترو" على غرار وجيهة الجندوبي، رياض حمدي، مالك بن سعد، مريم بن حسن، سناء الحبيب وحكيم بومسعودي وذلك إلى جانب عائشة بن أحمد، الفنان القدير عبد اللطيف خير الدين، محمد حسين قريع، مهذب الرميلي، ريم حمروني، أسامة كشكار ونبيل شاهد إَضافة إلى عدد من الممثلين الأجانب المشاركين في أحداث "حرقة".

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