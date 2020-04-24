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عاجل - نجم برشلونة يخضع لعملية جراحية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:45 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، أن لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني خضع لعملية جراحية في الكاحل الأيمن، وسيبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي خلال أسبوعين.



ويستمر تعليق منافسات كرة القدم في ألمانيا، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) حتى الشهر المقبل، وتأمل الأندية استئناف الدوري الألماني (بونسليغا) حتى دون حضور الجماهير.



ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب المسابقة بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند.


يذكر أن العديد من الأندية الكبري على رأسها تشيلسي الإنجليزي يسعي للحصول على خدمات كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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