الأهلي يدرس إعادة معار جديد إلى الفريق









يدرس النادي الأهلي حاليا إعادة معار جديد من معاري الفريق في الخارج إلى النادي في نهاية الموسم الجاري.





ويدرس الأهلي إعادة ناصر ماهر لاعب الفريق المعار إلى نادي سموحة في نهاية الموسم ليكون بديل لرمضان صبحي في القلعة الحمراء بالموسم القادم.





ووافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء على فكرة عودة ناصر ماهر إلى النادي ولكن طلب الحصول على بعض الشرائط له لمشاهدة اللاعب وتقييمه قبل العودة من جديد.



