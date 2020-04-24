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شاهد.. البث المباشر للحلقة الأولى من مسلسل 'عمر ودياب' (فيديو)

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:32 م
عمر ودياب
عمر ودياب
روان هيثم
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل "عمر ودياب" للفناني علي ربيع، ومصطفى خاطر مباشرة عبر يوتيوب HD.

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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