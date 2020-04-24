بعد تصدره "جوجل".. تعرف على موعد عرض مسلسل الاختيار في رمضان 2020

تصدر مسلسل الاختيار "ترند" محرك البحث الأشهر في مصر جوجل، بعدما زاد بحث المتابعين، مع بداية شهر رمضان المبارك.

مسلسل الاختيار

ويزداد بحث المشاهدين والمتابعين على مسلسل الاختيار نظرًا للقصة التي يتناولها المسلسل، والتي يجسدها النجم أمير كرارة لأحد أبطال رجال الجيش المصري.

شخصية مسلسل الاختيار

ويجسد كرارة شخصية البطل الشهيد أحمد المنسي أحد رجال القوات المسلحة المصرية الذين قدموا حياتهم في سبيل الدفاع عن أرض مصر وعزتها ضد الإرهاب الخسيس والتي يتناولها مسلسل الاختيار المنتظر عرض أولى حلقاته اليوم.

متابعو مسلسل الاختيار

ويتشوق المصريون وبعض المتابعين من الوطن العربين الذين يقدرون الدراما المصرية، من أجل مشاهدة مسلسل الاختيار والذي يروي قصة حقيقي للبطل المنسي.

أولى حلقات مسلسل الاختيار

وتعرض أولى حلقات مسلسل الاختيار اليوم الجمعة الموافق الـ24 من أبريل 2020، على شبكة قنوات"ON" ، والذي يقوم ببطولته أمير كرارة، الذي يوثق حياة الشهيد أحمد المنسي لأول مرة في الدراما التلفزيونية ذات المكانة الكبيرة.

القناة الناقلة لـ مسلسل الاختيار

وأعلنت مجموعة فنواتON صاحبة ومالكة حقوق بث مسلسل الاختيار عنه إذاعة المسلسل على مدار شهر رمضان والذي يتكون من ثلاثين حلقة.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار

ويعرض مسلسل الاختيار في تمام الساعة الساعة 9:00 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في الـ 9:00 صباحا والإعادة الثانية ستكون الساعة 9:00 مساء، وتبث الثالثة في 3:30 عصرًا.

مسلسل الاختيار والشهيد المنسي

واستشهد حياة أحمد المنسي بطل قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي يجسد شخصيته أمير كرارة في مسلسل الاختيار بعام 2017، أثناء تصديه للهجوم الإرهابي في سيناء، كما يلقي المسلسل الضوء على قصة الإرهابي هشام العشماوي، الذي نفذ فيه مؤخرًا حكم الإعدام مؤخرًا بعد ضبطه في ليبيا وتسليمه لمصر.