غادة عادل ضيفة أولى حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"

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بدأت أولى حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"، باستضافة الفنانة غادة عادل على قناة "mbc" بتقديمة رامز المعروفة التي يبدأ بها برنامجه من كل عام.



وتحدث "جلال" عن ضيف حلقته الأولى من برنامجه "رامز مجنون رسمي"، مشوقا جمهوره للضيف قبل ظهوره معه قائلا " احنا بنعترف انها شرفتنا قبل كده لكنها كانت مدام بس دلوقتي بقت مطلقه بقت بترقص وتطرقع واحلوت وبقت بطة وبما اني انتمي إلى معشر الرجال خلي بالك اوعا يغرك حلاوتها ورقتها".



برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال، ويذاع على قناة "..." الساعة ال6:30 مساء كل يوم في رمضان 2020.



يذكر أن رامز جلال يقوم كل عام ببرنامج مقالب مختلف عن العام السابق، وينتظر الجمهور كل عام الفكرة المختلفة لبرنامجه ومن أبرز سلاسل برامجه "رامز ثعلب الصحراء"،" رامز قلب الأسد"،" رامز عنخ آمون".

