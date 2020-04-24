Advertisements

سليمان شفيق يعلق على أول فيديو لصلاة الإكليل في المنزل (فيديو)

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
علق الباحث المتخصص في الشئون القبطية، سليمان شفيق، على مقطع فيديو يوضح إقامة أول طقس لصلاة الأكليل في إحدى القرى التابعة لأحد الإيبارشيات بعد قرار المجمع المقدس بذلك، قائلًا "إن طقس صلاة الإكليل في المنازل قد بدأ من منذ القرن التاسع عشر"، مؤكدًا أن قرار الكنيسة بغلق أبواب الكنائس ووقف الطقوس بها وعمل الإكليل هي محل التقدير قبل أي شيء، ولكن كما يبدو إذا تمت أي أكاليل في البيوت الآن أعتقد أن الآباء الكهنة لن يقوموا بذلك إلا بسماح من الآباء الأساقفة والمطارنة لعذر مقبول.

وأشار "شفيق"، في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر، إلى إقامة طقوس صلوات الإكليل في المنزل، قائلا إن من المعروف أن سر الزواج هو أحد الأسرار السبعة المقدسة في الكنيسة، ووفق مخطوط "ترتيب البيعة" وهو المرجع الطقسي للكنيسة وأقدم مخطوطاته، يتبين أنه حتى القرن الثامن عشر على أقل تقدير لم يحدث انفصالًا بين إقامة القداس الإلهي وصلوات الإكليل مباشرة.

وأضاف: "لكن يبدو لنا أن نقل صلاة الإكليل عن موضعها قبل القداس الإلهي ربما يعود إلى بدايات القرن التاسع عشر، لأننا نقرأ في سيرة البابا بطرس السابع، البطريرك 109 (1810-1852 ميلادية)، حيث لم يكن يرغب في حضور الأكاليل في المنازل، وإذا طلب أحد وجوده لنوال البركة فكان يطلب حضور العروسين بالكنيسة صباحًا ليناولهما، موضحًا أن طقس الزواج بدأ ينتقل من الكنيسة إلى البيوت في بدايات القرن التاسع عشر، حيث بدأ معه كذلك إهمال تقدم العروسين للتناول بعد صلوات الإكليل، كما كان متبع من قبل، مستطردًا بأنه قد سيق له بأن حضر عشرات الأكاليل من قبل في منازل ببعض القرى التي لم يكن بها كنيسة".

وكانت اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد أصدر قرارها باستمرار غلق الكنائس ووقف طقوس الأكاليل خلال فترة الخماسين التي تعقب عيد القيامة المجيد بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن تسببت أيضًا فى تأجيل الكثير من الأفراح لدى الأقباط خاصة فى فترة ما بعد العيد التى كان مقرر إقامتها في شهري مايو وأبريل لأجل غير مسمى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غلق الكنائس صلاة الإكليل سليمان شفيق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. بث مباشر لبرنامج "رامز مجنون رسمي" الحلقة 1 على "mbc مصر"

منذ ساعة و نصف

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يدرس إعادة معار جديد إلى الفريق

منذ 17 دقيقة

عاجل - نجم برشلونة يخضع لعملية جراحية

منذ ساعة الا ربع

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 9 ساعات

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 11 ساعة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

حسام عاشور يختار وجهته القادمة عقب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بـ"الغلق وتعليق الصلوات".. كنائس مصر على خط مواجهة كورونا

بعد غلق الكنائس.. دعوات لتغطية منازل الأقباط بالسواد في أسبوع الالام

كاهن في المنيا يوزع "مسحة المرضى" على البيوت بسبب "كورونا"

سليمان شفيق: بعض الأقباط قد يحتفلون بأحد الشعانين بـ"كمامات من سعف"

"الفجر" ترصد تحركات البابا تواضروس لمواجهة وباء كورونا

كل ما تريد معرفته عن طقس قداس "سبت لعازر"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

10:39 م

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

05:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم