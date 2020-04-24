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محطة لبنانية تعرض مسلسل سر طيلة شهر رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:38 م
سر
سر
لمياء علي
بعدما حقق نجاحًا ساحقًا خلال عرضه على شاشة Mbc4، قررت محطة لبنانية عرض المسلسل السوري اللبناني سر طوال شهر رمضان الكريم.

وكان مسلسل سر قد حظي بنسب مشاهدة عالية خلال الأشهر الماضية، وذلك بعدما أثار ضجة كبيرة بالقصة الخاصة به.

وتدور أحداث المسلسل حول عامر بدران وهو رجل أعمال ينتقم لمقتل شقيقه بقتل رجل وزوجته، بينما يتعرض عامر لمحاولة قتل من قبل زوجتة وبن شقيقة مهند بدران، وشريكه بهاء، ثم يختفي عامر ليبدأ التحقيق في أسباب أختفائة، ويحقق في القضية النقيب جاد حرب والذي سيقع في عشق زوجة عامر بدران.

العمل من بطولة النجم السوري بسام كوسا وداليدا خليل وباسم مغنية ووسام حنا وغيرهم من كبار النجوم وإخراج مروان بركات.

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