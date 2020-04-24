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شاهد.. إصابة كتف علي ربيع في أولى حلقات 'عمر ودياب'

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:45 م
علي ربيع
علي ربيع
روان هيثم
تبدأ أولى حلقات مسلسل عمر ودياب بمشهد للفنان علي ربيع الذي يقوم بتجسيد شخصية "عمر"، ويدرب العديد من اللاعبين على كرة السلة.

ويتأخر واحدا من الفريق ثم ينزعج منه وحينما يأتي يتفاجئ بطوله ثم يمزح معه قائلا: "كلنا واحد قدام واقفين على نفس الأرض".

ثم يلعبون ويصيح عمر فيهم انا الكابتن هنا، ثم يأخذ الكرة وعند اضعها في السلة يقع ويصاب بكتفه.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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